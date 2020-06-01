16:42 | 4.06.2020

Турция с 10 июня восстановит авиасообщение с 40 странами. Об этом сообщает издание BirGun со ссылкой на заявление министра транспорта и технологий Адиля Караисмаилоглу.



Он отметил, что предварительные договоренности уже были достигнуты с 15 государствами. В настоящее время ведутся переговоры с 92 странами. При этом в списке стран, с которыми республика возобновляет авиасообщение, России нет.



Как напоминает iz.ru, 21 мая министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что власти Турции надеются на возобновление авиасообщения с Россией с середины июля.

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