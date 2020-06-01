Павел Дуров рассказал о плюсах разблокировки Telegram в России

16:13 | 4.06.2020

Разблокировка Telegram на территории России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны. Об этом написал в своем Telegram-аккаунте создатель мессенджера Павел Дуров, передает РБК. Кроме того, пользователям стало бы удобнее использовать сервис, отметил он. Дуров напомнил, что мессенджер заблокировали больше двух лет назад «под эгидой борьбы с терроризмом».





По словам Дурова, аудитория Telegram в России уже достигла 30 миллионов пользователей. В мире мессенджером пользуются 400 миллионов человек. Каждый день в нем регистрируется 1,5 миллиона новых пользователей.

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