Более 85% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет

13:19 | 4.06.2020

Фото: pattayatrader.com

За последние сутки в Москве выявили 1 998 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 189 214 случаев коронавируса.



- 43,8% — от 18 до 45 лет

- 34,4% — от 46 до 65 лет

- 9,7% — от 66 до 79 лет

- 4,2% — старше 80 лет

- 7,9% — дети



Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 14 июня включительно все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»