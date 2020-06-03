Власти США запретят полеты китайских авиакомпаний в страну

12:48 | 4.06.2020

Полеты китайских авиаперевозчиков в США будут запрещены с 16 июня. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа. Ограничение касается полетов в и из Соединенных Штатов и может начать действовать ранее обозначенного срока, если так решит президент США, говорится в документе.



Эти действия стали ответом Вашингтона на отказ Пекина позволить американским авиаперевозчикам с 1 июня вернуться к прежнему режиму работы — им пришлось сократить число полетов в Китай из-за пандемии коронавируса, отмечает Bloomberg.

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