По данным СМИ, жертвами беспорядков в США стали 11 человек

15:58 | 3.06.2020

Как минимум 11 человек стали жертвами беспорядков в США, в которые вылились массовые протестные акции, убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом утверждает Associated Press. По сведениям агентства, большинство погибших - афроамериканцы.



Агентство сообщает об убитых в Луисвилле (штат Кентуки), Сент-Луисе (штат Миссури), Окленде (штат Калифорния), Давенпорте (Штат Айова), Миннеаполисе (штат Миннесота), Омахе (штат Небраска), Детройте (штат Мичиган) и пригороде Чикаго (штат Иллинойс).



Как напоминает РБК, массовые протесты в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Его задержала полиция Миннеаполиса 25 мая по подозрению в использовании фальшивых купюр. Во время задержания офицер надавил Флойду на горло, при этом Флойд пытался объяснить, что не может дышать. Позже задержанный умер в больнице.

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