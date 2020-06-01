Россия и мир
15:58 | 3.06.2020
По данным СМИ, жертвами беспорядков в США стали 11 человек
Агентство сообщает об убитых в Луисвилле (штат Кентуки), Сент-Луисе (штат Миссури), Окленде (штат Калифорния), Давенпорте (Штат Айова), Миннеаполисе (штат Миннесота), Омахе (штат Небраска), Детройте (штат Мичиган) и пригороде Чикаго (штат Иллинойс).
Как напоминает РБК, массовые протесты в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Его задержала полиция Миннеаполиса 25 мая по подозрению в использовании фальшивых купюр. Во время задержания офицер надавил Флойду на горло, при этом Флойд пытался объяснить, что не может дышать. Позже задержанный умер в больнице.
© «Вечерние ведомости»
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