Мишустин поручил доработать план восстановления экономики РФ

15:39 | 3.06.2020

Мишустин поручил оперативно доработать общенациональный план по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики, который накануне был представлен им Путину, передает РБК.



Мишустин поручил заняться этим вопросом министра экономического развития России Максима Решетникова и своего заместителя Андрея Белоусова.



Председатель правительства напомнил, что президент дал поручение уточнить параметры нацпроектов, на реализации которых сказались ограничения, вызванные эпидемией коронавирусной инфекции.

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