В ВОЗ заявили об угрозе повторного всплеска коронавируса

13:59 | 3.06.2020

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге допустил возможность повторного всплеска коронавируса уже в ближайшее время.



При этом, по его мнению, второй волны вполне можно избежать. Однако она может произойти, если не купировать вспышки инфекции в условиях снятия ограничений. Клюге также напомнил, что «по-прежнему нет ни вакцины, ни лечения от COVID».



Вместе с тем, он отметил, что после первой волны стало понятно, какие меры по предотвращению работают, и, если возникнет новый всплеск заболевания, люди будут уже лучше подготовлены к этому.

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