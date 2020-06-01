Якутский суд вынес решение о принудительном лечении шамана Александра Габышева

17:05 | 2.06.2020

Городской суд Якутска вынес решение о принудительном лечении шамана Александра Габышева, устраивавшего поход на Москву, чтобы «изгнать Путина», передает MK.ru.



Как сообщил «МБХ медиа» координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников, иск о принудительной госпитализации в суд подал сам диспансер, в нем, «вместо медицинского описания состояния здоровья Габышева, указано, что он страдает «переоценкой своей личности», что обосновывается утверждением о том, что он высказывал идеи «навредить правительству и свергнуть Путина, так как тот является демоном и Антихристом» и «призывал к свержению законно избранной власти».



Также в иске диспансер указал, что с 12 по 29 мая Габышев проходил добровольное лечение в стационаре, однако здесь же сообщается, что он был доставлен в учреждение сотрудниками полиции, «что исключает добровольность его госпитализации».



Отметим, что перед оглашением судом своего решения глава Якутска Сардана Авксентева выступила в поддержку Габышева, назвав его историю «избирательной карательностью».

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