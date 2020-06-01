Власти РФ предлагают строить жилые дома без мусоропроводов

16:46 | 2.06.2020

Минстрой РФ оценит возможность сделать мусоропровод необязательным элементом многоквартирного жилого дома, говорится в дорожной карте по внедрению раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов, утвержденной вице-премьером Викторией Абрамченко.



«Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод», — заявили агентству «Интерфакс» в пресс-службе правительства.



Для исключения возможности размещения мусоропроводов в жилых домах в правительстве задумали изменить строительные нормативы. Кроме того, планируется разработка предложений по повышению уровня утилизации пищевых отходов в жилых кварталах. Рассматривается в том числе возможность установки в домах измельчителей пищевых отходов.



Уточняется, что доклад Минстроя по этому вопросу должен быть представлен к 1 августа.

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