Путин поговорил по телефону с Трампом

13:48 | 2.06.2020

Путин созвонился со своим американским коллегой Трампом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, передает РИА Новости.



«Проведён обмен мнениями о принимаемых в обеих странах мерах по борьбе с коронавирусом. Владимир Путин выразил признательность в связи с поставкой в Россию американских аппаратов искусственной вентиляции лёгких», — говорится в сообщении пресс-службы.



Также в ходе телефонного разговора они обсудили нефтяной рынок и соглашение ОПЕК+. Лидеры государств констатировали, что оно ведет к восстановлению спроса и стабилизации цен.

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