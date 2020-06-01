Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле

13:35 | 2.06.2020

Российский олигарх Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле за 65 миллионов долларов. Об этом пишет местная газета Globes со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки.



Дом расположен в городе Герцлия-Питуах на участке площадью почти в гектар. Площадь дома две тысяч квадратов, на участке есть бассейн и теннисный корт. Ранее особняк принадлежал британскому управляющему хедж-фондами Алану Говарду.



Как напоминает РИА «Новости», в 2018 году Абрамович получил израильское гражданство.

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