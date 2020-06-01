В «Росатоме» собираются бороться с коронавирусом «светящимся газом»

13:09 | 2.06.2020

Российские специалисты «Росатома» рассматривают необычный подход к лечению коронавирусной инфекции. Они назвали проект — «светящийся газ». Об этом сообщил глава центра госкорпорации Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ) Андрей Говердовский в интервью нового номера газеты «Страна Росатом».



«Проект мы называем «светящийся газ». До сих пор никому не удавалось провести дезинфекцию ультрафиолетом внутри человека. Мы придумали, как можно это сделать», — сказал Говердовский. По его словам, в настоящее время ученые подбирают молекулы и газовые компоненты, способные оставаться активными при вдыхании и излучать ультрафиолет прямо в легких.



Специалисты надеются, что такой метод также поможет в лечении туберкулеза, онкологии и других патологий, пишет РИА «Новости».

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