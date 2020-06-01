Власти РФ разработали план восстановления занятости и доходов россиян

12:32 | 2.06.2020

Правительство РФ по поручению президента разработало общенациональный план по восстановлению экономики страны, доходов и занятости граждан. Глава кабмина Мишустин должен представить его Путину во вторник, 2 июня, передает РБК.



Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.



В документе содержатся как уже реализуемые меры поддержки, так и новые. В частности, по данным РБК, правительство предложило с 1 января будущего года запустить «прямые выплаты» по больничным листам и по пособиям россиянам с детьми в рамках социального страхования. Для этого потребуется около 52 миллиардов рублей.

© «Вечерние ведомости»