Минобороны РФ отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса

10:49 | 2.06.2020

Фото: РИА Новости

Министерство обороны России отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса среди военнослужащих.



«В Минобороны России завершен отбор добровольцев для проведения клинических испытаний уникальной отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции CoViD-19», - говорится в сообщении ведомства.



Для проверки безопасности вакцины отобрано 50 военнослужащих, в их числе пять женщин. Все они добровольно изъявили желание принять участие в испытаниях препарата.



«Все кандидаты прошли предварительное обследование и тестирование, на протяжении месяца у них не диагностировалось никаких заболеваний», – отметили в ведомстве.



Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»