От двусторонней пневмонии скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава

14:16 | 1.06.2020

Глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава скончался 1 июня на 90-м году жизни. Соответствующая информация опубликована на сайте Чебоксарско-Чувашской епархии. Сообщается, что его госпитализировали в городскую больницу с двухсторонней пневмонией. Там он находился в реанимации.

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