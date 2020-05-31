Петербуржский «Зенит» объявил о продлении контракта с Сергеем Семаком

14:10 | 1.06.2020

«Зенит» объявил о заключении нового соглашения с главным тренером Сергеем Семаком. Петербургский клуб продлил контракт с 44-летним специалистом по схеме «2+1» – на два года с возможной пролонгацией на один сезон, передает sports.ru.



Как напоминает Вести.ру, Семак возглавил «Зенит» летом 2018 года и в первом же сезоне привел клуб к победе в чемпионате. Клуб из Санкт-Петербурга лидирует и в нынешнем первенстве страны.

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