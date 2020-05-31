Илон Маск ответил главе «Роскосмоса» Рогозину по-русски

13:48 | 1.06.2020

Руководитель компании SpaceX Илон Маск по-русски ответил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину в твиттере. «Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество», ― написал Маск на своей странице в Twitter.



Как напоминает gazeta.ru, Рогозин поздравил главу NASA Джима Бранденстайна с успешным запуском ракеты Falcon 9 и стыковкой корабля Crew Dragon с Международной космической станцией (МКС), а также передал наилучшие пожелания команде SpaceX и лично Маску.



Первый в истории частный пилотируемый космический корабль Crew Dragon стартовал с мыса Канаверал 30 мая. 31 мая корабль успешно состыковался с МКС, астронавты перешли на борт станции.

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