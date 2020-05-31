Эксперт назвал новую группу риска по коронавирусу

13:12 | 1.06.2020

Фото: "Московский Комсомолец"

Курильщики и люди, употребляющие алкоголь, входят в группу повышенного риска заразиться коронавирусом. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал профессор МГМУ имени Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.



Специалист отметил, что у человеческого организма есть определенный запас прочности, и вредные привычки лишь способствуют его сокращению. У курильщиков же такие резервы исчерпаны еще до встречи с вирусом.



«У многих курящих людей эти резервы исчерпаны еще до встречи с инфекцией. Поэтому курящих и пьющих людей наряду с хроническими больными и людьми пожилого возраста можно отнести к группе риска по коронавирусу», — заявил профессор.



По словам ученого, употребление алкоголя поражает иммунную систему, вредит легким и нарушает синтез необходимых веществ в печени. Все эти факторы способствуют тяжелому протеканию коронавирусной инфекции.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»