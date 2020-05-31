Путин в ближайшее время может объявить дату голосования по поправкам в Конституцию

13:01 | 1.06.2020

В начале этой недели – в понедельник или во вторник – Путин может объявить дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Об этом «Ведомостям» сообщили четыре человека, близких к администрации президента и мэрии Москвы.



По данным источников издания, досрочное голосование по поправкам к Конституции может начаться 25 июня, на следующий день после парада Победы, а сам плебисцит планируется провести 1 или 8 июля.



Как напоминает lenta.ru, первоначально голосование по предложенным президентом Путиным поправкам было запланировано на 22 апреля, однако из-за распространения коронавируса его отложили на неопределенный срок.

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