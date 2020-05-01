Администратора «Омбудсмена полиции» обвинили в распространении порнографии

19:32 | 29.05.2020

Фото: infopro54.livejournal.com

Администратору группы «Омбудсмен полиции» Игорю Худякову предъявили обвинение в распространении порноматериалов, об этом рассказал его адвокат Максим Пашков.



По предварительным данным, Худяков якобы отправил в чат, где состояли 10 человек, картинку, которая была признана порнографической некой автономной организацией.



«Худякову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов группой лиц по предварительному сговору). Вину мой подзащитный не признает», - сказал адвокат.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»