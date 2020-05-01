В пригороде Киева произошла перестрелка с участием сотни человек

16:14 | 29.05.2020

В городе Бровары, что под Киевом, произошла перестрелка, сообщила пресс-служба полиции Киевской области. По предварительной информации, предприниматели, которые занимаются пассажирскими перевозками, не поделили маршруты с нелегальными перевозчиками. В конфликте принимали участие около сотни человек.



Как отмечает издание «Страна», в конфликте оказались задействованы более двух десятков человек, а район, где произошел инцидент, по свидетельству очевидцев, напоминал зону боевых действий.



Полиция возбудила уголовное дело по статье «хулиганство», санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы. Полицейские на месте конфликта изъяли оружие, проводится осмотр места происшествия, устанавливаются другие участники, обстоятельства и причины инцидента.

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