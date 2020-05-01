Россия и мир
16:14 | 29.05.2020
В пригороде Киева произошла перестрелка с участием сотни человек
Как отмечает издание «Страна», в конфликте оказались задействованы более двух десятков человек, а район, где произошел инцидент, по свидетельству очевидцев, напоминал зону боевых действий.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «хулиганство», санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы. Полицейские на месте конфликта изъяли оружие, проводится осмотр места происшествия, устанавливаются другие участники, обстоятельства и причины инцидента.
© «Вечерние ведомости»
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