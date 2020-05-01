В бунтующий Миннеаполис прибыли несколько сотен нацгвардейцев

16:00 | 29.05.2020

В бунтующий из-за смерти чернокожего город Миннеаполис в американском штате Миннесота приехали несколько сотен нацгвардейцев. «Мы направили более 500 бойцов в Сент-Пол, Миннеаполис и прилегающие районы. Наша миссия – защищать жизни, сохранять собственность и гарантировать право на мирные демонстрации», – сказано в сообщении на странице местного управления Нацгвардии в Twitter.



Как напоминает lenta.ru, протесты в Миннеаполисе начались после гибели чернокожего Джорджа Флойда. Он скончался 25 мая во время ареста, проведенного с применением силы. На следующий день на улицы вышли сотни людей, многие из них в масках с надписью «Я не могу дышать» — именно эти слова говорил полицейским погибший. Мирные демонстрации превратились в беспорядки с поджогами зданий, полиция ответила слезоточивым газом и резиновыми пулями.









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