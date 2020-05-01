За апрель доля просроченных микрозаймов в России выросла до 40,7 процентов

13:53 | 29.05.2020

За апрель доля просроченных микрозаймов в России выросла на 2,7 процентного пункта — до 40,7 процента, сообщает бюро кредитных историй «Эквифакс».



По словам гендиректора компании Олега Лагуткина, объём ранней просрочки до 30 дней по итогам апреля вырос на 32,5% и приблизился к 4 млрд рублей. «Необходимо отметить, что такой объём ранней просрочки не является чем-то критичным для отрасли в целом — аналогичный объём встречался, например, в сентябре прошлого года, а в последующие месяцы объём стабилизировался на уровне 2,5 миллиарда рублей», — рассказал РИА Новости эксперт.

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