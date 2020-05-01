В Миннеаполисе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за беспорядков

13:09 | 29.05.2020

Мэр американского города Миннеаполиса (штат Миннесота) Джейкоб Фрей объявил в городе режим чрезвычайной ситуации на фоне акций протеста из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией. Указ размещен на сайте мэрии.



На сайте мэрии говорится, что жители и гости города находятся под угрозой «получения серьезных травм или смерти», а вероятность дальнейших беспорядков такова, что «требует принятия экстраординарных мер».



Режим ЧС позволяет властям города прибегать к помощи бойцов Национальной гвардии США в сохранении порядка. ЧС продлится 72 часа до вечера 31 мая, если власти не снимут его указом раньше.



Во время акций протеста произошли столкновения с полицией и загорелись несколько предприятий, в том числе магазин автозапчастей. Также был убит один человек. Кроме того, демонстранты захватили и подожгли полицейский участок, судя по кадрам с места, здание объято пламенем. Стражам порядка удалось спастись, часть из них эвакуировалась с крыши на вертолёте, передаёт Kiro Seattle.

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