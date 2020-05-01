Более 80% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет

13:02 | 29.05.2020

Фото: mk.ru

За последние сутки в Москве выявили 2 332 новых случая коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 175 829 случаев коронавируса.



- 42,7% — от 18 до 45 лет

- 33,0% — от 46 до 65 лет

- 10,6% — от 66 до 79 лет

- 6,7% — старше 80 лет

- 7% — дети



Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 14 июня включительно все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»