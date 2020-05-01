Переболевший коронавирусом Песков назвал COVID-19 «реальной штукой»

16:30 | 28.05.2020

Выдумкой коронавирус считают те, кто не хочет посмотреть вокруг или внимательно изучить информацию о пандемии, сказал переболевший COVID-19 пресс-секретарь Путина Песков. Ссылаясь на собственный опыт, он отметил, что «это штука реальная», передает «Интерфакс».



Как напоминает РИА «Новости», о положительном тесте на коронавирус пресс-секретарь президента сообщил РИА Новости 12 мая. Он рассказал, что находился в больнице под наблюдением медиков. 25 мая Песков был выписан.



Отметим, что ранее опрос ВШЭ, результаты которого опубликовал РБК, показал, что более 30% россиян не верят в опасность эпидемии коронавируса (9%) или считают ее выдумкой «заинтересованных лиц» (23%).

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