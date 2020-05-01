Концерн Nissan объявил об уходе бренда Datsun из РФ

16:24 | 28.05.2020

Японский автомобильный концерн Nissan решил свернуть ряд зарубежных производств, в том числе сборку Datsun в России, говорится в программе трансформации и устойчивого роста компании до 2023 года, передает РИА «Новости». При этом речь идет пока только об уходе бренда из России — в компании ничего не сказали о будущем Datsun на мировом рынке.



Напомним, одну из старейших японских автомарок – Datsun – возродил альянс Renault-Nissan в 2012-м. В РФ дебют этой марки состоялся в августе 2014-го на автошоу в Москве.

© «Вечерние ведомости»