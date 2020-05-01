Власти РФ разработали правила для работы кинотеатров в условиях пандемии

16:16 | 28.05.2020

Роспотребнадзор совместно с Минкультуры разработал рекомендации для посещения кинотеатров. В частности, билеты на сеансы должны продаваться в таком количестве, чтобы возможно было обеспечить рассадку зрителей на расстоянии не менее 1 м друг от друга. Сидеть рядом разрешено членам одной семьи либо живущим вместе.



Кроме того, при походе в кино рекомендуется носить защитную маску. При этом у сотрудников кино должны быть маски, перчатки, запас дезинфицирующих салфеток и антисептиков для рук. Также кинотеатрам рекомендовали установить интервалы между сеансами не менее 30 минут, чтобы обеспечить проветривание и обработку залов дезинфицирующими средствами.

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