Россия и мир
16:03 | 28.05.2020
В Кремле прокомментировали обвинение главы Россельхознадзора Данкверта в вымогательстве
Как сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник, в столичную полицию в минувшую среду действительно поступило заявление от представителя польской компании «Млековита», специализирующейся на поставках молочных продуктов.
Представитель польской компании заявил, что у президента «Млековиты» и его представителя в РФ вымогают крупную сумму взамен на снятие ограничений на поставки продукции в Россию. По некоторым данным, требования якобы исходили от Данкверта и его зама Константина Савенкова. Действовали они через юриста по фамилии Суздальцев.
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