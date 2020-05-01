В Кремле прокомментировали обвинение главы Россельхознадзора Данкверта в вымогательстве

16:03 | 28.05.2020

Пресс-секретарь Путина Песков прокомментировал обвинение главы Россельхознадзора Данкверта в вымогательстве. «Представить себе такое весьма сложно. Но если действительно такое обращение было в правоохранительные органы, эта информация будет проверена», — сказал Песков.



Как сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник, в столичную полицию в минувшую среду действительно поступило заявление от представителя польской компании «Млековита», специализирующейся на поставках молочных продуктов.



Представитель польской компании заявил, что у президента «Млековиты» и его представителя в РФ вымогают крупную сумму взамен на снятие ограничений на поставки продукции в Россию. По некоторым данным, требования якобы исходили от Данкверта и его зама Константина Савенкова. Действовали они через юриста по фамилии Суздальцев.

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