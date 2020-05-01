Россия и мир
13:11 | 28.05.2020
«Газпром» может потерять более 1,5 трлн рублей из-за Чаяндинского месторождения
Издание сообщило, что при разработке и освоении месторождения специалисты использовали дефективный буровой раствор. Они добавили, что руководство проекта допустило нарушение технических стандартов. В настоящее время порядка 50 скважин находятся под угрозой невыхода на плановый уровень добычи газа.
Заместитель начальника 307-го департамента «Газпрома» Андрей Филиппов подтвердил «Ленте.ру» проблемы с Чаяндинским месторождением.
«Основная проблема Чаянды в том, что месторождение было не готово к разработке. Оно находилось на стадии разведки. Работы по геологоразведке почти нигде не запущены, не завершены», — сказал Филиппов в неформальной беседе. По его словам, глава «Газпрома» Миллер знал о существующих проблемах.
© «Вечерние ведомости»
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