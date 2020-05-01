«Газпром» может потерять более 1,5 трлн рублей из-за Чаяндинского месторождения

13:11 | 28.05.2020

Издание «Лента.ру» сообщает, что «Газпром» может потерять более 1,5 триллиона рублей, так как объемов добычи газа на Чаяндинском месторождении может не хватить для заполнения газопровода «Сила Сибири».



Издание сообщило, что при разработке и освоении месторождения специалисты использовали дефективный буровой раствор. Они добавили, что руководство проекта допустило нарушение технических стандартов. В настоящее время порядка 50 скважин находятся под угрозой невыхода на плановый уровень добычи газа.



Заместитель начальника 307-го департамента «Газпрома» Андрей Филиппов подтвердил «Ленте.ру» проблемы с Чаяндинским месторождением.



«Основная проблема Чаянды в том, что месторождение было не готово к разработке. Оно находилось на стадии разведки. Работы по геологоразведке почти нигде не запущены, не завершены», — сказал Филиппов в неформальной беседе. По его словам, глава «Газпрома» Миллер знал о существующих проблемах.

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