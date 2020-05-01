Синоптики предупредили россиян о похолодании в первый день лета

12:39 | 28.05.2020

В первый летний день температура в Европейской России резко снизится на восемь-девять градусов, на пару дней раньше такие же рекордные похолодания придут в Сибирь, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.



Он уточнил, что это связано с поступлением на территорию европейской части России холодного воздуха из Арктики. «Заморозков мы не прогнозируем, но температура понизится по сравнению с выходными на 8—9 °С, то есть будет +12...+15 °С», — рассказал синоптик.

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