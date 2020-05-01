Twitter впервые пометил сообщения Трампа как недостоверные

12:56 | 27.05.2020

Под некоторыми постами президента США Дональда Трампа в Twitter появилась автоматическая маркировка, указывающая на недостоверные сведения в сообщениях президента. Посты президента касались возможных фальсификаций при голосовании на выборах по почте, передает РБК. В частности, Трамп написал в Twitter, что выборы по почте в Калифорнии, организованные властями из-за пандемии COVID-19, приведут к мошенничеству и вбросам.



Как передает РИА "Новости", сообщение Трампа состоит из двух частей, под каждой из них теперь висит голубой восклицательный знак в голубом кружке с надписью: "Посмотрите факты о голосовании по почте". Ссылка в этой подписи ведет на специальную страницу Twitter, которая начинается со ссылки на статью издания Politico под заголовком "Трамп делает необоснованные заявления, что голосование по почте приводит к фальсификации результатов".



После этого Трамп обвинил Twitter во вмешательстве в президентские выборы и подавлении свободы слова.

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