В России у кошки диагностировали коронавирус SARS-CoV-2

12:42 | 27.05.2020

Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE) объявила, что у пятилетней кошки в России диагностировали коронавирус SARS-CoV-2, сообщает РИА Новости. Как уточняется, это первый выявленный случай COVID-19 у животного-компаньона на территории РФ.



О каких-либо симптомах заболевания, а также о том, болели ли коронавирусом хозяева животного, не сообщается. Кошку поместили на карантин «по месту нахождения».

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