Россия и мир
13:39 | 25.05.2020
Глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом
По словам Шолбана Кара-оола, кроме него в больницу попали еще несколько чиновников, включая председателя администрации Танды, Улуг-Хема (муниципалитеты в Туве).
«Зараза очень страшная», — добавил Кара-оол. Он рассказал, что коронавирус задевает многие стороны здоровья, болит голова, у кого-то из больных воспаление легких.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
17:28 | 25.05.2020
В Свердловской области активизировались фальшивомонетчики
16:58 | 25.05.2020
В Екатеринбурге 47 спасателей тушат заброшенную градирню
16:41 | 25.05.2020
В Екатеринбурге ГИБДД провела очередной рейд по проверке мест сбора уличных гонщиков
15:10 | 25.05.2020
Перед судом предстанет житель Екатеринбурга за махинации с валютой
14:47 | 25.05.2020
В Екатеринбурге осужден бывший кондуктор, угнавший со стоянки три автобуса за ночь
14:03 | 25.05.2020
Скончались еще два свердловчанина с Covid-19
13:59 | 25.05.2020
Уральские врачи вылечили еще 44 пациента с коронавирусом
13:51 | 25.05.2020
Пермские туристы из Нью-Йорка и Гоа вернулись домой благодаря поддержке краевых властей
13:41 | 25.05.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге резко упал до 1,0 балла
13:18 | 25.05.2020
Под Екатеринбургом трое полицейских оставили раненого мужчину на свалке и подделали документы
13:01 | 25.05.2020
В четверг в Перми будет запрещена продажа спиртного
12:59 | 25.05.2020
В Прикамье среди новых заболевших коронавирусом 80% младше 65 лет
12:48 | 25.05.2020
В этом году благодаря нацпроекту в больницах Прикамья появится высокотехнологичное оборудование
12:40 | 25.05.2020
В Прикамье за сутки зафиксировано 43 случая коронавируса
12:39 | 25.05.2020
В России число зараженных коронавирусом составляет 353 427
12:33 | 25.05.2020
Набор в детские школы искусств в Екатеринбурге продлен до 1 августа
12:27 | 25.05.2020
Неделя в Перми будет теплой
12:02 | 25.05.2020
Яндекс будет возить медицинских работников Екатеринбурга бесплатно
11:27 | 25.05.2020
В одной из больниц Свердловской области медики из «красной зоны» получили выплаты через прокуратуру
11:00 | 25.05.2020
В Екатеринбург доставили застрявших в США уральцев
10:51 | 25.05.2020
В Свердловской области ночью сгорел частный жилой дом
10:34 | 25.05.2020
В Екатеринбурге три педофила насиловали детей в присутствии их матери
10:11 | 25.05.2020
В Екатеринбурге перекрыто движение по улицам Горького и Чкалова
09:12 | 25.05.2020
Под Первоуральском пропал пенсионер
19:39 | 24.05.2020
Губернатор Свердловской области напомнил управляющим компаниям о необходимости регулярной уборки
18:52 | 24.05.2020
На трассе Екатеринбург-Тюмень произошло смертельное ДТП