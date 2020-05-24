Глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом

13:39 | 25.05.2020

Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил о своей госпитализации из-за «серьезной заразы», об этом он заявил в видеообращении во «ВКонтакте». Пресс-секретарь руководителя региона Долаана Салчак уточнила, что он заболел COVID-19, передает РИА «Новости».



По словам Шолбана Кара-оола, кроме него в больницу попали еще несколько чиновников, включая председателя администрации Танды, Улуг-Хема (муниципалитеты в Туве).



«Зараза очень страшная», — добавил Кара-оол. Он рассказал, что коронавирус задевает многие стороны здоровья, болит голова, у кого-то из больных воспаление легких.

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