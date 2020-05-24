Москвичей предупредили об аномальной летней жаре

14:50 | 24.05.2020

Фото: РИА Новости

В июне и июле на территории Москвы ожидается экстремальная жара. Об этом «РИА Новости» сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.



В сообщении института говорится, что аномальная жара грозит и другим регионам страны: «В июне-июле 2020 года в ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой. В умеренных широтах, в том числе в московском регионе, днем воздух может прогреться до +30 градусов, а на южных рубежах страны выше +35».



Кроме того, экстремальная жара, по мнению специалистов, может увеличить количество пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, и в меньшей степени — на европейской части страны.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»