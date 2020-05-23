Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»

14:41 | 24.05.2020

Фото: РИА Новости

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен назвал российскую военную инфраструктуру в Калининградской области «кинжалом в сердце Европы». Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild.



По словам государственного деятеля, именно в Калининградской области размещено большое количество российских ракет, нацеленных на европейских союзников США: «Калининград мог из-за своего географического расположения стать торговым хабом, центром туризма и социальных контактов между Россией и Западной Европой. К сожалению, российские власти превратили его в закрытую военную базу», ― сказал О’Брайен.



По словам дипломата, Россия не позволяла американским самолетам совершать облеты Калининградской области в рамках Договора по открытому небу.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»