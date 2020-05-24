Эксперт заявил, что пик коронавируса в России прошли только Москва и Подмосковье

14:32 | 24.05.2020

Фото: РИА Новости

Кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил «РИА Новости», что Москва и Подмосковье — это единственные регионы в России, которые на сегодняшний день преодолели пик заболеваемости коронавирусом.



По словам специалиста, все остальные регионы либо находятся на пике, либо достигнут пика в ближайшие одну-две недели. В Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах, согласно оценке эксперта, будет долгое плато, а потом плавное и продолжительное снижение числа заболевших.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»