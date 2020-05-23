Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

14:23 | 24.05.2020

Фото: Alexei Druzhinin/Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.



В своём поздравлении Путин отметил особый духовный смысл праздника: «Знаменуя окончание священного месяца Рамадан, праздник разговения несет особый духовный смысл, радость обретения нового бесценного опыта нравственного очищения, самосовершенствования», — отметил Путин.



Глава государства также напомнил о том, что в условиях пандемии коронавируса «ответственная гуманитарная, благотворительная миссия мусульманского духовенства, религиозных организаций, всех мусульман страны в высшей степени востребована».



Кроме того, Владимир Путин отметил, что российская мусульманская община принимает активное участие в жизни страны и вносит «неоценимый вклад в поддержание межнационального мира и гражданского согласия в обществе, укрепление института семьи».



Напомним, что в этом году из-за распространения коронавируса Путин попросил мусульман отметить Ураза-байрам в домашних условиях, а также отказаться от коллективных молитв и других массовых мероприятий.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»