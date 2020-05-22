Всероссийский последний звонок пройдёт онлайн

14:50 | 23.05.2020

Фото: РИА Новости

Министерство просвещения России сообщило, что 25 мая в онлайн-формате состоится всероссийский последний звонок. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.



В министерстве это мероприятие назвали «Всероссийской акцией в поддержку выпускников "Последний звонок — 2020" в формате онлайн».



Отмечается, что трансляция начнётся 25 мая в 10:00 по московскому времени на странице Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»