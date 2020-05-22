Россия и мир
14:42 | 23.05.2020
Фото: РИА Новости
В России могут снова понизить пенсионный возраст
Эксперт уточнила, что подобная мера станет вынужденной в том случае, если в стране сократится число вакансий после эпидемии коронавируса. В этом случае рабочие места придется освободить для молодежи, которая еще не заработала на пособия в отличие от так называемых «предпенсионеров», которые защищены государственным пособием.
«В условиях роста безработицы необходимо предоставить больше шансов для трудоустройства молодым. Думаю, что на досрочную пенсию могут рассчитывать 1,5-2 миллиона человек – в зависимости от численности безработных», — предсказала Мирзабалаева.
Эксперт также отметила, что снижение пенсионного возраста должно быть дифференцированным и гибким, но коррективы в любом случае близки.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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