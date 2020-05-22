В России могут снова понизить пенсионный возраст

14:42 | 23.05.2020

Фото: РИА Новости

В России могут понизить возраст выхода на пенсию, если уровень безработицы в стране будет расти. Об этом агентству «Прайм» заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Фарида Мирзабалаева.



Эксперт уточнила, что подобная мера станет вынужденной в том случае, если в стране сократится число вакансий после эпидемии коронавируса. В этом случае рабочие места придется освободить для молодежи, которая еще не заработала на пособия в отличие от так называемых «предпенсионеров», которые защищены государственным пособием.



«В условиях роста безработицы необходимо предоставить больше шансов для трудоустройства молодым. Думаю, что на досрочную пенсию могут рассчитывать 1,5-2 миллиона человек – в зависимости от численности безработных», — предсказала Мирзабалаева.



Эксперт также отметила, что снижение пенсионного возраста должно быть дифференцированным и гибким, но коррективы в любом случае близки.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»