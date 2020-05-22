Гинцбург: производство вакцины от коронавируса начнется к концу лета

13:10 | 23.05.2020

Фото: РИА Новости

Производство вакцины от коронавирусной инфекции в России планируют начать к концу лета. Об этом «РИА Новости» рассказал директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург.



«Нам такие сроки ставят, исходя из того, что все-таки приходится делать в условиях пандемии, к концу лета, чтобы мы постарались выйти уже на производство. К сожалению, производство сразу не позволит большое количество населения нашей страны иммунизировать, но сейчас принимаются организаторами здравоохранения беспрецедентные усилия и действия, чтобы, когда вакцина будет зарегистрирована, максимально быстро перейти к ее масштабированию», — сообщил специалист.



Александр Гинцбург добавил, что отбор добровольцев для вакцинации в настоящее время уже идет. Сперва иммунизацию пройдут не так много человек, как бы хотелось, но организаторы принимают все усилия для организации более быстрого ее масштабирования, рассказал ученый.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»