У 12% москвичей, прошедших обследование, выявили иммунитет к коронавирусу

12:34 | 23.05.2020

Фото: РИА Новости

Иммунитет к коронавирусной инфекции выявлен у 12% москвичей, прошедших тестирование на антитела. Об этом заявил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун, сообщает РИА «Новости».



Всего на сегодняшний день обследование прошли более 50 тысяч человек. По словам Хрипуна, планируется расширение масштабов исследования.



Напомним, что с 15 мая в Москве действует бесплатная программа тестирования людей на наличие антител к инфекции. Сейчас пройти тесты можно только по специальному приглашению.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»