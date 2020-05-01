В Пакистане разбился пассажирский лайнер Airbus 320

16:43 | 22.05.2020

Пассажирский самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines разбился в пятницу возле аэропорта Карачи, сообщили местные СМИ. На борту было 99 пассажиров и восемь членов экипажа.



Лайнер выполнял внутренний рейс PK 8303 из Лахора в Карачи и упал неподалеку от международного аэропорта Джинна. Известно, что на месте падения работают экстренные службы, передает lenta.ru.

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