Международные резервы России за неделю выросли на 500 млн долларов

13:39 | 22.05.2020

Стоимость международных резервов России за неделю к 15 мая выросла на $500 миллионов, или на 0,1%, до $562,9 миллиарда, сообщил Банк России.



Как говорится в сообщении ЦБ РФ, резервы выросли в результате повышения цен на золото, частично нивелированного продажей иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.



Как напоминает Вести.ру, МРР состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других активов.

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