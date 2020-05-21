Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу

13:15 | 22.05.2020

Дональд Трамп объявил о выходе страны из Договора по открытому небу (ДОН), сообщает агентство AFP. Как заявил президент США, выход Соединенных Штатов из договора по Открытому небу связан с нарушением договора со стороны России. Он также подчеркнул, что между тем, «это хороший шанс достичь нового соглашения».



Напомним, в рамках договора участники соглашения имели право выполнять инспекционные полеты над территориями других государств.

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