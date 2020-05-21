Первыми вакцины от COVID-19 получат россияне из группы риска

13:03 | 22.05.2020

В России вакцинация от коронавируса начнется с граждан из группы риска. Очередность определила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Попова.



«Большое количество вакцины сразу выработать сложно. Если не будет производственной возможности, чтобы сделать сразу много, то по общим правилам сначала прививают группы риска. Если будет такая возможность, а сегодня она прорабатывается на уровне государства, то тогда мы сможем наработать вакцину для большей части населения», — сказала Попова.



Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля, напоминает russian.rt.com.

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