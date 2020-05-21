Российские ученые протестировали на себе вакцину от коронавирусной инфекции

12:26 | 22.05.2020

Российские ученые из НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи проверили на себе свою векторную вакцину от коронавирусной инфекции и сообщили об успешном испытании. Об этом рассказал директор НИИ, академик РАН Александр Гинцбург, передает «Интерфакс».



«Что касается разработчиков — да, они не столько на себе испытывают, сколько себя защитили, для того чтобы в условиях пандемии дальше они могли заниматься разработкой», — сказал Гинцбург. Академик уточнил, что побочных эффектов обнаружено не было, потому что все «живы, здоровы и радуются». Гинцбург отметил, что вакцину на себе проверили и разработчики, и организаторы доклинических исследований, и технологи.



Академик объяснил, что речь идет о вакцине на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирус доставляет коронавирусный ген в клетки, после чего в них запускается синтез белков оболочки коронавируса. Таким образом иммунную систему «знакомят» с потенциальным врагом.

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