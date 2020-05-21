Власти Китая напомнили, что эпидемия в стране ещё не закончилась

12:16 | 22.05.2020

Эпидемия коронавируса в Китае ещё не закончилась, предупредил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. По его словам, требуется удвоить усилия по минимизации потерь от вируса и выполнить поставленные на 2020 год задачи по социально-экономическому развитию, передает russian.rt.com.



Ли Кэцян добавил, что эпидемия стала самой быстро распространяющейся, самой обширной и самой сложной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, с которой Китай столкнулся со времени своего основания.



Как отмечает РИА «Новости», по последним данным, число зараженных по всему миру приближается к пяти миллионам, умерших уже больше 300 тысяч.

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