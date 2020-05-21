Мэр Москвы Собянин объявил о новом этапе смягчения ограничений в городе

12:09 | 22.05.2020

Мэр Москвы Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.



Он отметил, что сейчас ежедневно новых выявленных случаев COVID-19 меньше, чем выздоравливающих людей. «Считаю, что в этих условиях мы можем продолжить постепенное «открытие» экономики и возобновление работы городских организаций», — написал он.



С 25 мая частично возобновит работу каршеринг. Из указа на сайте мэра следует, что с этого срока машину можно будет взять в аренду не менее чем на пять дней при соблюдении ряда условий. С этого же дня в Москве заработают 88 многофункциональных центров госуслуг «Мои документы», которые находятся «в наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью», добавил Собянин.

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