Журнал Forbes обнародовал список богатейших наследников в России

17:11 | 21.05.2020

Журнал Forbes обнародовал список самых богатых наследников российских миллиардеров. Всего, по оценкам Forbes, в России насчитывается 103 миллиардера. Их общее состояние достигает отметки в 439 миллиардов долларов.



Первое место в рейтинге Forbes богатейших наследников российских миллиардеров занял единственный сын Вагита Алекперова Юсуф Алекперов, чью долю в наследстве издание оценило в $18 млрд. На втором месте оказались сын и дочь Леонида Михельсона с $10,1 млрд на каждого, на третьем - сын Искандера Махмудова с $9 млрд, передает MK.ru.



Всего в рейтинг богатейших наследников Forbes включил детей из 20 семей, где на каждого ребенка приходится не менее $2,25 млрд.

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